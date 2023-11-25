مقتل 66 صحفياً بالقصف الإسرائيلي لقطاع غزة منذ بداية الحرب

شفق نيوز/ أعلنت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، اليوم السبت، مقتل 66 صحفياً في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وقالت النقابة في حصيلة نشرتها على منصة فيسبوك إن "هناك صحفيان مفقودان هما نضال الوحيدي وهيثم عبد الواحد، فيما يوجد 31 صحفياً أسيراً اعتقلتهم سلطات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية".

كما أضافت النقابة أنه من بين المحصلة 6 صحفيات قتلن، وهن: سلمى مخيمر، سلام ميمة، إيمان العقيلي، آلاء الحسنات، آيات خضورة، دعاء شرف.

وطالبت النقابة في بيانها كافة "المؤسسات الدولية والعربية والفلسطينية العاملة في القطاع النسوي والحقوقي بمتابعة وملاحقة إسرائيل على جرائمها بحق الزميلات الصحفيات، اللواتي يتعرضن للاستهداف بالقتل والاعتقال والملاحقة والضرب والاعتداء، على خلفية عملهن الصحفي".

يأتي هذا بعد أن دخلت، الجمعة، الهدنة الإنسانية المؤقتة المحددة مبدئياً بـ4 أيام بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية حيز التنفيذ، عند الساعة 07:00 بالتوقيت المحلي (05:00 ت.غ).

ويتضمن اتفاق الهدنة الإنسانية إطلاق سراح 50 أسيراً إسرائيلياً من غزة، جرى إطلاق 13 منهم، مقابل الإفراج عن 150 فلسطينياً من السجون الإسرائيلية جرى إطلاق 39 منهم، وإدخال مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود إلى كل مناطق القطاع.