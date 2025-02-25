مقتل 6 "عماليين" بقصف تركي في العراق وسوريا

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع التركية، يوم الثلاثاء، عن قتل ستة عناصر من حزب العمال الكوردستاني في العراق وسوريا.

وذكرت الوزارة في بيان أن القوات التركية قتلت خمسة "عماليين" في جبال قنديل ومنطقة عملية "المخلب-القفل" شمالي العراق.

وأشارت إلى قتل عنصر آخر من الحزب بمنطقة عملية نبع السلام شمالي سوريا.

ويتخذ حزب العمال الكوردستاني من جبال قنديل شمالي العراق معقلاً له، وينشط في العديد من المدن والمناطق والأودية، ويشن منها هجمات على الداخل التركي.