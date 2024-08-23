مقتل 6 أشخاص نصفهم من حزب الله اللبناني بغارات إسرائيلية

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، يوم الجمعة، عن مقتل ستة أشخاص، بينهم ثلاثة من حزب الله، بمواجهات مسلحة وغارة جوية للجيش الإسرائيلي.

وذكرت الوزارة مقتل ثلاثة أشخاص بينهم طفل يبلغ من العمر سبع سنوات، في غارات إسرائيلية على مناطق بجنوب لبنان، كما أعلن حزب الله مقتل ثلاثة من عناصره في مواجهات مع إسرائيل اليوم.

وأفادت مراسلة "سكاي نيوز عربية" في لبنان باستهداف مسيرة إسرائيلية بصاروخين منزلاً في عيتا الجبل، جنوب لبنان.

وأوضحت أن "غارة جوية من مسيرة إسرائيلية وغارة ثانية من طائرة حربية استهدفتا الحي الشمالي في بلدة ميس الجبل".

وفي وقت لاحق، قالت المراسلة إن غارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في بلدة عيترون، جنوبي لبنان.

فيما أعلن حزب الله اللبناني اليوم، استهداف التجهيزات التجسسية في مقر وحدة المراقبة الجوية وإدارة العمليات ‏الجوية في قاعدة ميرون وتحقيق إصابات مباشر ما أدى إلى تدميرها.‏

وقال الحزب أنه استهداف أيضاً تموضعاً لجنود إسرائيليين في محيط تلة الخزّان بالقذائف المدفعية.

ورصد الجيش الإسرائيلي، عدد من عمليات إطلاق الصواريخ في منطقة يرؤون بالجليل الأعلى، دون الإعلان عن وقوع إصابات.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية، إن صاروخاً مضاداً للدبابات أصاب قاعدة سلاح الجو في ميرون صباح اليوم.

ويتواصل القصف المتبادل بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله على الحدود اللبنانية، ما ينذر باشتعال الجبهة وتطورها إلى حرب شاملة بين الجانبين.