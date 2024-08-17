مقتل وإصابة العشرات بقصف إسرائيلي على غزة والجنوب اللبناني

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم السبت، مقتل ستة أشخاص على الأقل وإصابة ثلاثة آخرون في غارة إسرائيلية على مبنى سكني في مدينة النبطية بعمق الجنوب اللبناني.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة استهدفت منطقة وادي الكفور في قضاء النبطية.

ونشرت وسائل إعلام محلية مقاطع فيديو تظهر مكان الغارة، وجهود فرق الدفاع المدني في إنقاذ الجرحى ورفع الأنقاض.

ويوم أمس الجمعة، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل شخص وجرح آخر في غارة إسرائيلية على بلدة عيترون في جنوب لبنان.

ويستمر تبادل إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل منذ إطلاق حركة "حماس" عملية طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر وما تبعها من حرب مدمرة على قطاع غزة.

في المقابل، نشر "حزب الله" اللبناني ملخصا لعملياته التي نفذها ضد الجيش الإسرائيلي الجمعة، تضمنت 8 عمليات استهدفت ثكنات عسكرية إسرائيلية وأكد أنه أوقع إصابات.

وفي غزة، أفادت مصادر طبية فلسطينية، اليوم السبت، بمقتل 12 شخصا وجرح العشرات جراء قصف إسرائيلي لعدة مناطق في قطاع غزة.

وأشارت تقارير إلى مقتل 12 بقصف إسرائيلي استهدف مستودعا يأوي نازحين في منطقة الزوايدة وسط القطاع.

ووفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية، فقد قتل 10 ففي بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة، وأصيب آخرون بجروح جراء قصف طيران الاحتلال الحربي خيام النازحين.

وقالت مصادر محلية، إن الطائرات الإسرائيلية شنت 3 غارات على محيط المدخل الجنوبي لبلدة الزوايدة.

وفي حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، قتل مواطن وأصيب آخرون، إثر قصف الاحتلال لمنزل في الحي، كما أصيب طفل جراء إطلاق نار استهدف خيام النازحين قرب مدينة حمد السكنية شمال غرب خان يونس، فيما أصيب عدد من المواطنين في قصف منزل قرب المستشفى الأوروبي شرق خان يونس.

وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة على شارع صلاح الدين الرئيس بين كافة مناطق القطاع في منطقة السطر الشرقي بمدينة خان يونس، فيما نسف جيش الاحتلال مبان سكنية بحي تل السلطان غرب رفح.

وتواصل اسرائيل حربها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من أكتوبر 2023، الأمر الذي أدى إلى مقتل ما يزيد على 40005 مواطنين وإصابة 92401 آخرين، فيما ما يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.