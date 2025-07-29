مقتل 50 جندياً بهجوم مسلح على قاعدة عسكرية في بوركينا فاسو

شفق نيوز- واغادوغو

أفادت مصادر محلية في بوركينا فاسو، مساء اليوم الثلاثاء، بمقتل 50 جندياً في هجوم شنه مسلحون على قاعدة عسكرية في البلاد.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن زعيم محلي وأحد السكان، قولهما إن نحو 100 مسلح شاركوا في الهجوم القاعدة العسكرية ما أسفر عن مقتل نحو 50 جندياً.

وأشارا إلى المسلحين قاموا بنهب وحرق القاعدة بعد عمليات القتل.

ويشتبه في أن جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" هي التي نفذت الهجوم على القاعدة في دارجو بمقاطعة بولسا في المنطقة الشمالية من الدولة الواقعة في غرب أفريقيا.