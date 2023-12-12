مقتل 5 فلسطينيين واصابة العشرات بقصف اسرائيلي استهدف منزلا جنوب غزة

شفق نيوز/ أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بمقتل 5 فلسطينيين على الأقل وإصابة العشرات، فجر اليوم الثلاثاء، جراء قصف طائرات إسرائيلية لمنزل في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

ونقلت الوكالة عن مصادر طبية قولها إن خمسة فلسطينيين بينهم ثلاثة أطفال قتلوا، وأصيب العشرات في قصف للطيران الإسرائيلي الحربي لمنزل يعود لعائلة حرب بحي الزهور شمال مدينة رفح.

كما أطلقت قوات إسرائيلية قنابل ضوئية في سماء غزة تزامنا مع قصف لمناطق متفرقة في القطاع، وقصفت مدفعية الجيش الإسرائيلي بشكل عنيف بلدة جباليا شمال القطاع، ومدينة خان يونس جنوب غزة.