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مقتل 5 عسكريين سوريين بقصف إسرائيلي استهدف مطار دمشق

Category: عربي ودولي

Date: 2022-09-17T06:09:53+0000
مقتل 5 عسكريين سوريين بقصف إسرائيلي استهدف مطار دمشق

شفق نيوز /  أفاد مصدر عسكري سوري، يوم السبت، بأن هجوماً إسرائيلياً استهدف مطار دمشق ومواقع بجنوب العاصمة دمشق، برشقات صاروخية، ما أدى الى مقتل 5 عسكريين سوريين.

وأوضح المصدر في تصريحات صحفية بثتها وسائل إعلام سورية، أن "في الساعة 45 :00 من فجر يوم (السبت) نفذ الطيران الإسرائيلي قصفا برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال شرق بحيرة طبريا، مستهدفا مطار دمشق الدولي وبعض النقاط بجنوب مدينة دمشق".

وأضاف أن "وسائط الدفاع الجوي السوري تصدت للصواريخ، وأسقطت معظمها"، مشيراً إلى أن "العدوان أدى إلى مقتل خمسة عسكريين ووقوع بعض الخسائر المادية".

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