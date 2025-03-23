مقتل 5 أشخاص بينهم قيادي في "حماس" بغارات إسرائيلية على مستشفى بغزة

شفق نيوز/ قُتل خمسة أشخاص بينهم قيادي بحركة "حماس"، مساء الأحد، بعد شن الجيش الإسرائيلي هجمات صاروخية استهدفت جزءاً من مبنى في مستشفى ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وذكرت وسائل إعلامية، أن الاستهداف جاء بالرغم من وجود عدد كبير من المرضى والمصابين داخل المستشفى، الأمر الذي أدى إلى اندلاع حريق كبير داخله، وألحق أضراراً كبيرة في المبنى.

وأدى الاستهداف إلى مقتل خمسة أشخاص بينهم عضو المكتب السياسي لـ"حماس" إسماعيل برهوم، وهو مسؤول الدائرة المالية في حركة حماس داخل قطاع غزة.

من جانبه، أكد الجيش الإسرائيلي استهداف مسؤول في "حماس"، في الغارات التي استهدفت المستشفى.

وذكر في بيان: "نفذ الجيش الإسرائيلي و(الشاباك) مؤخراً هجوماً استهدف إرهابياً كبيراً في منظمة حماس والذي كان متواجداً في منطقة مستشفى ناصر".

وأضاف: "تم تنفيذ الهجوم بعد عملية استخباراتية شاملة واستخدام أسلحة دقيقة مصممة لتقليل الأضرار قدر الإمكان".

وأوضح: "تستخدم منظمة حماس البنية التحتية المدنية على الرغم من المخاطر التي تهدد سكان غزة. إن استخدام مستشفى كمخبأ للتخطيط وتنفيذ الأعمال الإرهابية القاتلة يعد انتهاكاً كاملاً للقانون الدولي".

ويعجّ مستشفى ناصر، وهو المستشفى الرئيسي في مناطق جنوب قطاع غزة بالمرضى والمصابين خاصة جراء عملية القصف الإسرائيلية الواسعة التي نفذها الجيش الإسرائيلي في 18 من الشهر الجاري، وأعلن على إثرها استئناف الحرب في قطاع غزة.

وسبق أن اقتحم الجيش الإسرائيلي مستشفى ناصر خلال اجتياحه لمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، العام الماضي، ودمر أجزاء واسعة منه قبل أن يعاد تشغيله بعد شهور.