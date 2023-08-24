مقتل 5 أشخاص بحادثة إطلاق نار داخل حانة في أمريكا

قتل 5 أشخاص على الأقل وأصيب 6 آخرون بجروح متفاوتة، بحادث إطلاق نار في حانة في مقاطعة أورانج بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وقالت إدارة شرطة مقاطعة أورانج إن إطلاق نار وقع يوم الأربعاء في حانة لراكبي الدراجات النارية في جنوب كاليفورنيا، لافتة إلى أن مطلق النار من بين القتلى.

ولفتت في بيان مقتضب إلى أن ستة أشخاص نقلوا إلى المستشفيات، 5 منهم مصابون بطلقات نارية.

وقالت الشرطة إن الحادث وقع في بار "كوكز كورنر" في ترابوكو كانيون بمقاطعة أورانج.

وأظهر مقطع فيديو جوي من مكان الحادث تواجدا كثيفا لمركبات الشرطة والإطفاء.

وقالت الشرطة المحلية إن "إطلاق نار وقع على ضابط متورط خلال الحادث"، وأضافت أنه لم يصب أي من العناصر"، من دون إعطاء المزيد من التفاصيل.