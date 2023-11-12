مقتل 5 جنود أمريكيين في حادث تحطم طائرة عسكرية

شفق نيوز/ أفادت القيادة العسكرية الأمريكية في أوروبا بأن جميع أفراد الخدمة الخمسة الذين كانوا على متن طائرة تابعة للقوات الجوية الأمريكية كانت تحطمت في البحر الأبيض المتوسط، الجمعة الماضية، لقوا حتفهم.

وقالت القيادة العسكرية الأمريكية في بيان، اليوم الأحد: "خلال مهمة روتينية للتزود بالوقود في الجو كجزء من التدريب العسكري، تعرضت طائرة عسكرية أمريكية على متنها خمسة عسكريين لحادث مؤسف وتحطمت في البحر الأبيض المتوسط. ولقي جميع أفراد الخدمة الخمسة الذين كانوا على متن الطائرة مصرعهم".

وأضاف البيان أن التحقيق جار في الحادث.

وأعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في أوروبا، أمس السبت، أن طائرة تابعة لها تحطمت شرقي البحر الأبيض المتوسط، خلال تنفيذها رحلة تدريبية.

وأصدرت القيادة العسكرية بيانا جاء فيه: "مساء يوم 10 نوفمبر، تحطمت وسقطت طائرة عسكرية أمريكية كانت تجري تدريبات في شرق البحر الأبيض المتوسط".

وتأتي هذه الخطوة في وقت تحاول فيه واشنطن دعم حليفتها إسرائيل في تنفيذ الهجوم البري على قطاع غزة، وسط توتر كبير تشهده منطقة الشرق الأوسط.

ووصلت حاملة الطائرات "دوايت أيزنهاور" إلى البحر الأبيض المتوسط، بعد مرورها عبر مضيق جبل طارق في طريقها نحو الشرق، بحسب صحيفة "ستارز آند سترايبس"، نقلا عن شهود عيان ومحللين.