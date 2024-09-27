مقتل 5 جنود سوريين بقصف اسرائيلي استهدف موقعاً عسكرياً في ريف دمشق

شفق نيوز/ أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، يوم الجمعة، مقتل 5 جنود سوريين في ضربة إسرائيلية استهدفت موقعاً عسكرياً في ريف دمشق قرب الحدود السورية اللبنانية.

وحسبما نقلت الوكالة عن مصدر عسكري، لم تذكر هويته، فقد "شن الجيش الإسرائيلي، حوالي الساعة ( 1:35 فجر الجمعة)، ضربة استهدفت أحد المواقع العسكرية في ريف دمشق، مما أدى إلى مقتل 5 عسكريين وإصابة آخر بجروح".

ولم يصدر عن الجيش الإسرائيلي أي تأكيد أو نفي لمسؤوليته عن الهجوم.

والخميس، تعرض معبر مطربا الحدودي الذي يصل بين الأراضي السورية واللبنانية، لقصف قال الجيش الإسرائيلي إنه يهدف "لمنع نقل وسائل قتالية إلى حزب الله"، فيما ذكر التلفزيون السوري أنه أسفر عن إصابة 8 أشخاص.

وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيان، الخميس، أن القصف تم تنفيذه بطائرات حربية، وأنه "استهدف بنى تحتية يستخدمها حزب الله لنقل وسائل قتالية".

وقال مدير معبر مطربا إياد علوش، إن القصف أسفر عن إصابة 8 أشخاص حتى الآن، 4 منهم من موظفي الجمارك و4 من الهجرة، حسب التلفزيون السوري.

وبدوره، ذكر مصدر أمني لـ"الحرة"، أن عددا من المدنيين أصيبوا بجروح جراء تلك الغارة الإسرائيلية.

وقال وزير النقل اللبناني، علي حمية، الخميس، لوكالة "رويترز"، إن الضربات الإسرائيلية أصابت الطرف السوري "من جسر صغير يشكل معبرا إلى لبنان"، مضيفا أنه "لا يعرف على الفور ما إذا كان المعبر لا يزال صالحا للاستخدام".