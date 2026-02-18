مقتل 4 وإصابة 29 بحادث سير ضخم في كولورادو الأميركية

شفق نيوز- واشنطن

أفادت وسائل إعلام أميركية، يوم الأربعاء، بمقتل أربعة أشخاص وإصابة 29 آخرين في حادث سير ضخم شمل 30 مركبة في ولاية كولورادو الأميركية.

وأرجعت التحقيقات الأولية السبب الرئيسي إلى "ظروف الـ'brown out'" الناتجة عن رياح قوية بلغت سرعتها أكثر من 60 ميلاً في الساعة، حملت كميات هائلة من الغبار والتراب، مما تسبب في انخفاض الرؤية إلى "صفر تقريباً" أو "شبه معدوم".

وتم نقل 29 مصاباً إلى المستشفيات المحلية، ولم تُحدد بعد درجة خطورة إصاباتهم، بينما أكدت الشرطة أن "أربعة أشخاص فارقوا الحياة في موقع الحادث أو أثناء نقلهم".

وأغلق الطريق السريع في الاتجاهين جنوب بويبلو، واستمر الإغلاق لساعات طويلة حتى تم فتح الاتجاه الجنوبي جزئياً بعد ظهر اليوم، بينما ظل الاتجاه الشمالي مغلقاً لفترة أطول لإزالة الحطام وإجراء التحقيقات.

وأكدت شرطة الولاية أن "الحادث شمل مركبات متعددة الأنواع، وأن التحقيق الأولي يركز على العوامل الجوية كسبب رئيسي، مع استبعاد حالياً عوامل أخرى مثل السرعة الزائدة أو القيادة تحت التأثير".

وجهت السلطات نداءً عاجلاً للسائقين بـ"تجنب المنطقة تماماً حتى يتم رفع الإغلاق الكامل وتحسين الرؤية".