مقتل 4 أشخاص وإصابة اثنين  بانفجار منزل في ولاية ميشيغان الأمريكية

شفق نيوز/ أكدت الشرطة الأمريكية، يوم الأحد، بأن أربعة أشخاص قتلوا وأصيب اثنان آخران أمس السبت في انفجار منزل في ولاية ميشيغان الأمريكية أمكن سماع دويه على بعد أميال.

وقع الانفجار قبل الساعة الرابعة عصرا في بلدة نورثفيلد، على بعد حوالي 45 ميلا (72.4 كيلومتراً) غرب ديترويت. قال ديفيد باول اللفتنانت في شرطة نورثفيلد تاونشيب للصحفيين أمس السبت إن المبنى دمر ولم يتبق منه سوى الطابق السفلي.

أدى الانفجار، الذي أمكن سماع دويه على بعد حوالي 9 أميال (14.4 كيلومترا)، إلى تناثر حطام في الهواء سقط على جانبي طريق سريع قريب. قال باول إن المنازل المجاورة لم تتضرر.

كان يتواجد 6 أشخاص في المنزل، وتم العثور على 4 قتلى في مكان الحادث وتم نقل الضحيتين الباقيتين إلى المستشفى في حالة حرجة. قال باول إن الشرطة لم تعرف على الفور ما إذا كانت هناك صلة قرابة بين الضحايا، ولم تحدد السلطات بعد سبب الانفجار.

ولم ترد شرطة نورثفيلد تاونشيب على الفور على رسالة من وكالة الأسوشيتدبرس تطلب معلومات إضافية عن الانفجار اليوم الأحد.