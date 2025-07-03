مقتل 4 أشخاص وفقدان العشرات في حادث غرق عبّارة بإندونيسيا

شفق نيوز – جاكارتا

غرقت عبّارة تقلّ 65 شخصاً أثناء عبورها مضيق بالي بين جزيرتي جاوة وبالي في إندونيسيا، ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل، فيما تم إنقاذ 23 آخرين، بحسب ما أفادت الشرطة وفرق الإنقاذ، اليوم الخميس.

وقال واهيو سيتيابودي، منسق مركز البحث والإنقاذ في بانيووانجي، إن العبّارة "كيه إم بي تونا براتاما جابا" غادرت ميناء كيتابانج في جاوة الشرقية مساء الأربعاء، وأرسلت إشارة استغاثة بعد نحو 20 دقيقة من انطلاقها، أثناء توجهها إلى ميناء جيليمانوك في بالي.

وأوضح سيتيابودي أن العبّارة كانت تقلّ 53 راكباً و12 من أفراد الطاقم، بالإضافة إلى 82 مركبة، معظمها شاحنات كبيرة.

وأشار إلى أن سوء الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج إلى نحو 2.5 متر أعاقا جهود البحث، فيما أفادت تقارير غير رسمية بأن تسرباً في غرفة المحرك قد يكون السبب في انقلاب السفينة.

يذكر أن إندونيسيا، التي تضم نحو 17 ألف جزيرة، تشهد حوادث بحرية متكررة بسبب ضعف معايير السلامة، وكان أبرزها غرق عبّارة في بحيرة توبا عام 2018 أسفر عن مقتل أكثر من 150 شخصاً.