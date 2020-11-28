مقتل 4 أشخاص في مواجهات بين فصيلين مواليين لتركيا شمالي سوريا

شفق نيوز/ أفاد شهود عيان، يوم السبت، بمقتل أربعة أشخاص اثر اشتباكات عنيفة بين فصيلين موالين لأنقرة في مدينة كري سبي (تل أبيض) الواقعة على حدود تركيا شمالي سوريا.

وقال شهود من داخل المدينة لوكالة شفق نيوز، إن اشتباكات اندلعت بين مسلحي فصيل "الجبهة الشامية" وأبناء قرية "المشهور" الواقعة على بعد 4 كيلومترات شرق مدينة تل أبيض إثر محاولة مسلحي الفصيل الاستحواذ على أملاك لأبناء القرية.

وأضاف الشهود، أن أحد سكان القرية ويدعى بشار السعد قتل على يد مسلحي "الجبهة الشامية" وأصيب نجل المختار واسمه مصطفى المحمد بجروح.

وقال الشهود إن هذا الأمر دفع فصيلاً آخر اسمه "أحرار الشرقية" للتدخل لصالح أبناء القرية ما اشعل اشتباكات عنيفة بين الفصيلين في القرية وداخل مدينة تل أبيض.

وأردف الشهود، بأن الاشتباكات بين الفصيلين أسفرت عن مقتل 3 عناصر من "الجبهة الشامية" بينهم أمني يدعى "أبو خالد الأمني"، فيما أصيب 3 من مقاتلي الفصيل الآخر "أحرار الشرقية".

وأشاروا إلى أن 10 مقاتلين آخرين من "الجبهة الشاملين" سقوط أسرى بيد مسلحي الفصيل الآخر.

وكانت تركيا والفصائل السورية المعارضة الموالية لها قد سيطروا على تل أبيض وشريط حدودي ممتد إلى مدينة سري كانيه (رأس العين) قبل أكثر من عام بعد إخراج قوات سوريا الديمقراطية "قسد" منها إثر معارك عنيفة.