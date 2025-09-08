مقتل 4 أشخاص بهجوم لعناصر "داعش" في موزمبيق

شفق نيوز- مابوتو

أقدم مسلحون موالون لتنظيم "داعش" في موزمبيق، يوم الاثنين، على قتل أربعة بينهم مدنيان قاموا بقطع رأسيهما، أثناء هجوم نفذوه على مدينة ساحلية في شمالي البلاد.

واشتبك المهاجمون مع قوات موزمبيقية ورواندية أثناء هجومهم على مدينة موتشيمبوا دا برايا، التي تقع على بعد نحو 80 كيلومتراً جنوب مشروع للغاز الطبيعي المسال لشركة توتال إنرجي الفرنسية.

ونقلت مصادر صحفية محلية عن، تاجر فرّ من المدينة بعد الهجوم، قوله إن "المسلحين شنوا الهجوم مساء الأحد، وقُتل خلاله اثنان من قوات الأمن الموزمبيقية، كما قُطع رأسا مدنيين اثنين".

ووفقاً للمصادر نفسها، فرّ المهاجمون بعد اشتباكهم مع الجيش الرواندي الذي نشر قواته لتعزيز الأمن في المحافظة منذ 2021.

من جهته، أكد ضابط عسكري محلي طلب عدم الكشف عنه هويته، مقتل أربعة أشخاص على الأقل في الهجوم، في حين أشار موقع محلي في الدولة الأفريقية، إلى قطع المهاجمين رؤوس 4 مدنيين، مستنداً إلى مصادر محلية.

وأظهرت صور متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، لم يتم التحقق من صحتها، جثثاً يعتقد أنها للضحايا، حيث لم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من الجيشين الموزمبيقي أو الرواندي على هذا الهجوم، الذي جاء في سياق سلسلة من الاعتداءات التي أجبرت مئات الآلاف على النزوح نحو الجنوب في أواخر تموز/ يوليو الماضي.

وكان مقاتلون موالون لتنظيم "داعش" سيطروا على مدينة موكيمبوا دا برايا لما يقرب من عام، قبل أن تستعديها القوات الموزمبيقية والرواندية في شهر آب/ أغسطس 2021.

ولقي أكثر من 6000 شخص حتفهم في شمال موزمبيق منذ بداية التمرد في 2017.