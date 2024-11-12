مقتل 4 جنود إسرائيليين شمال غزة والحصيلة الإجمالية ترتفع إلى 787

شفق نيوز/ أكد الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، مقتل أربعة من جنوده في شمال قطاع غزة، موضحاً أن الجنود القتلى هم ضباط صف تتراوح أعمارهم بين 20 و21 عاما.

وكشف الجيش الإسرائيلي عن أسماء جنوده القتلى وهم: أور كاتس، نافيه يائير أسولين، غاري لالهروايكيما زولات، أوفير إلياهو.

وأضاف أن جميعهم من كتيبة "شمشون" التابعة للواء كافير، بالإضافة إلى ضابط خامس من وحدة "لوتار" قتل الأحد في شمال غزة.

وذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية أن الجنود لقوا حتفهم عندما أصاب سلاح مضاد للدبابات مبنى كانوا يحتمون به في مخيم جباليا للاجئين شمالي قطاع غزة.

وأعلن الجناح العسكري لحركة حماس، في وقت سابق الثلاثاء، إيقاع 10 جنود إسرائيليين بين قتيل وجريح بعد تفجير منزل بمعسكر جباليا في شمال قطاع غزة.

ووفقا للجيش الإسرائيلي، لقي 787 جنديا إسرائيليا حتفهم منذ دخول إسرائيل إلى قطاع غزة في أعقاب هجمات السابع من أكتوبر 2023 التي شنتها حركة حماس وفصائل مسلحة أخرى على جنوب إسرائيل.

وأفادت وزارة الصحة التي تديرها حماس في المنطقة أن أكثر من 43 ألف و600 فلسطيني قتلوا منذ ذلك الحين، كما أصيب 103 آلاف.