مقتل 35 صحفيا حول العالم في النصف الأول من 2021

شفق نيوز/ أعلنت منظمة "حملة شعار الصحافة"، يوم الثلاثاء، عن مقتل 35 صحفيا حول العالم في النصف الأول من العام الحالي.

وذكرت المنظمة غير الحكومية التي تتخذ من جنيف مقراً لها، في بيان "في الأشهر الستة الأولى من العام، قُتل 35 صحفيا في 21 دولة حول العالم"، سُجل نفس العدد في النصف الأول من العام السابق، لكن بلغ العدد السنوي 92.

ومن بين ضحايا عام 2021، خمسة مراسلين في أفغانستان وثلاثة في المكسيك وباكستان وصحفيان في كل من، أذربيجان وبنغلاديش والبرازيل وبوركينا فاسو وإثيوبيا والهند.

وأوضحت المنظمة أن غالبية القتلى من الصحفيين تم استهدافهم عمدا، حيث كانت الجماعات الإرهابية وراء ما يقرب من ثلث الضحايا.

ووقع ما يقرب من نصف الوفيات في مناطق القتال المسلح، بما في ذلك بوركينا فاسو، تيغراي الإثيوبية، ناغورنو قره باغ، أفغانستان، الصومال، غزة، شمال كيفو بجمهورية الكونغو الديمقراطية، وباكستان.

وحث الأمين العام للمنظمة، بليز ليمبين، السلطات في البلدان المعنية على التحقيق مع المسؤولين عن مقتل الصحفيين ومحاسبتهم.

بالإضافة إلى ذلك، سجلت أكثر من 1580 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا بين الصحفيين في 78 دولة منذ مارس/ آذار عان 2020، على الرغم من تباطؤ معدل الوفيات الشهر الماضي.