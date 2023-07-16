مقتل 33 شخصاً بفيضانات في كوريا الجنوبية

قالت سلطات مكافحة الحرائق في كوريا الجنوبية إنها انتشلت اليوم الأحد 5 جثث لأشخاص حوصروا تحت نفق غمرته الأمطار الغزيرة في وسط البلاد، مما رفع عدد القتلى جراء الأمطار الغزيرة التي تتعرض لها البلاد منذ أيام إلى 33.

وقال مسؤولون إنه تم العثور على الأشخاص الخمسة في حافلة تغطيها المياه في نفق حاصرته المياه في تشونغجو يوم السبت بعد أن بدأ عمال الإنقاذ عمليات البحث تحت الماء في ساعة مبكرة من صباح الأحد.

وذكرت وزارة الداخلية أن 33 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وأن 10 آخرين فُقِد أثرهم، معظمهم جراء انزلاقات تربة أو بعدما جرفتهم السيول وجرى إجلاء 7540 شخصا.

ويحاول المسعفون الوصول إلى نحو 15 سيارة محاصرة في نفق تحت الأرض بطول 430 مترا في تشونغجو في مقاطعة تشونغتشونغ الشمالية، حسب وزارة الداخلية.

ولم يتم إدراج ضحايا النفق الذي غمرته المياه في بيانات الوزارة حيث لم يتضح على الفور عدد الأشخاص والسيارات المحاصرين تحت الماء.

وذكر سيو جيونغ إيل، رئيس محطة الإطفاء الغربية في تشونغجو للصحفيين "نحن نركز على عملية البحث حيث من المحتمل أن يكون هناك المزيد من الناس".

من جانبه، قال مكتب الرئيس يون سوك يول، الذي يقوم الآن برحلة خارجية، إن الرئيس أصدر أوامر لرئيس الوزراء هان دوك سو بتعبئة جميع الموارد المتاحة لتقليل الخسائر حيث من المتوقع هطول المزيد من الأمطار الغزيرة على شبه الجزيرة الكورية اليوم الأحد.

وأصدرت إدارة الأرصاد الجوية الكورية تحذيرات من هطول أمطار غزيرة، متوقعة هطول مزيد من الأمطار حتى الأربعاء المقبل. وأكدت أن الأحوال الجوية تشكل خطرا "جسيما".

وحض رئيس الوزراء الكوري الجنوبي هان دوك-سو المسؤولين على استباق فيضانات الأنهار وانزلاقات التربة، طالبا من وزارة الدفاع دعم عمليات الإنقاذ.