مقتل 3 من أسرة واحدة.. مأساة في قرية أوروبية هادئة

شفق نيوز- بلفاست

أفادت السلطات الأمنية في إيرلندا الشمالية، يوم الأربعاء، بمقتل ثلاثة أشخاص وإصابة رابع في حالة خطيرة من أسرة واحدة، بإطلاق نار في إقليم فيرمانا.

وفتحت الشرطة تحقيقاً في جريمة القتل وتعمل على تحديد ملابساتها، بعد أن أصيب الأربعة بطلقات نارية في منزل بقرية ماجوايرزبردج، القرية الصغيرة الواقعة على بعد نحو 25 كيلومتراً من الحدود مع جمهورية إيرلندا.

وقال مسؤول الشرطة، روبرت ماكجوان، في بيان: "هذا موقع ريفي هادئ، وأنا أدرك أن هذا الحدث المأساوي سيبعث موجات من الحزن على مستوى المجتمع بالكامل".