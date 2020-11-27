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مقتل 3 مسلحين موالين لتركيا بانفجار شمال شرقي سوريا

Category: عربي ودولي

Date: 2020-11-27T15:28:14+0000
مقتل 3 مسلحين موالين لتركيا بانفجار شمال شرقي سوريا

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمقتل 3 مسلحين في فصيل مسلح موال لتركيا يوم الجمعة بانفجار سيارة مفخخة في المنطقة الكوردية شمال شرقي سوريا.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن ثلاثة عناصر من فصيل "أحرار الشرقية" قتلوا بانفجار سيارة مفخخة استهدف حاجزاً أمنياً في قرية تل الجنب بريف مدينة سري كانية (رأس العين) ذات الأكثرية الكوردية الواقعة على حدود تركيا وتتبع محافظة الحسكة شمال شرقي البلاد. 

ويأتي الانفجار بعد يومين من وقوع انفجارين منفصلين في كل من مدينتي الباب وعفرين، اللتين تسيطر عليها تركيا وفصائل موالية لها وأسفرتا عن سقوط قتلى وجرحى.

وكانت تركيا والفصائل السورية المسلحة الموالية لها شنت في تشرين الأول/أكتوبر العام الماضي عمليتها العسكرية التي سميت بـ"نبع السلام" وسيطرت خلالها على شريط حدودي يمتد من رأس العين شرقا إلى تل أبيض غرباً شرق نهر الفرات.

وقبل ذلك، شنت أنقرة عمليتين عسكريتين، سيطرت خلالهما على منطقتي جرابلس وعفرين، غرب نهر الفرات.

وتتهم تركيا، قوات سوريا الديمقراطية "قسد" التي يقودها الكورد، بالوقوف وراء الانفجارات المتكررة في المناطق الواقعة تحت سيطرتها في شمالي سوريا، وهو ما تنفي صحته تلك القوات.

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