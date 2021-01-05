مقتل 3 عناصر من قوات الأسد.. ومعارك عنيفة في البادية السورية

شفق نيوز/ أفادت مصادر أمنية سورية بمقتل 3 عناصر من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، يوم الثلاثاء، على يد الفصائل الإسلامية الموالية لتركيا قرب محاور بلدة معارة النعسان شرق مدينة إدلب.

وأضافت المصادر ذاتها لوكالة شفق نيوز، أنّ قوات النظام السوري نفذت قصفاً مدفعياً على بلدة البارة وقرية الفطيرة بجبل الزاوية وقرية مجدليا بريف إدلب إضافة إلى قصف صاروخي على مناطق كنصفرة وسفوهن والرويحة وكدورة جنوبي إدلب، وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع الروسية في أجواء المنطقة.

وفي سياق متصل، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إنّ الطائرات الحربية الروسية نفذت أكثر من 100 غارة جوية خلال 48 الساعة الماضية على مواقع لخلايا تنظيم داعش في البادية السورية من بينها 20 غارة نفذتها صباح اليوم الثلاثاء بالقرب فيضة "ابن موينع" ببادية الميادين بريف ديرالزور الشرقي.

وأضاف أن القصف جاء تزامنا مع حملة تمشيط واسعة تقوم بها قوات النظام السوري والقوات الرديفة التابعة لها تتخللها معارك واشتباكات عنيفة مع خلايا التنظيم في البادية السورية الممتدة من ريف حماة الشرقي وصولاً إلى محافظتي الرقة وديرالزور دون ورد معلومات عن حجم الخسائر البشرية من الطرفين.

وكان عناصر تنظيم داعش قد استهدفوا ، قبل يومين حافلة سيارات وصهاريج وقود على طريق دمشق-الرقة قرب منطقة وادي العزيب، ما أدى إلى مقتل 12 من قوات النظام، بالإضافة إلى 3 مواطنين بينهم طفلة، وإصابة أكثر من 16 شخص بينهم 4 مدنيين .