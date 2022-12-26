مقتل 3 عسكريين روس جراء سقوط حطام طائرة مسيرة

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن الدفاعات الجوية الروسية تصدت لطائرة مسيرة تابعة للقوات الأوكرانية في مقاطعة ساراتوف، موضحة أن سقوط حطام الطائرة تسبب في مقتل 3 عسكريين.

وقالت الوزراة في بيان صحفي: إن "طائرة أوكرانية بدون طيار كانت تحلق على ارتفاع منخفض اسقطت، اليوم، أثناء اقترابها من مطار إنجلز العسكري في منطقة ساراتوف، ما تسبب سقوط حطام الطائرة المسيرة، في مقتل 3 عسكريين تابعين للجهاز التقني بالمطار"، مشيرة الى أن معدات الطيران في قاعدة إنجلز الجوية لم تتضرر.

و"ساراتوف" إحدى مدن روسيا في الكيان الفدرالي الروسي، تقع في القسم الجنوب الشرقي لروسيا الاتحادية وتبعد عن موسكو مسافة 858 كم.