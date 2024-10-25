مقتل 3 صحفيين بغارة إسرائيلية جنوبي لبنان

شفق نيوز/ قُتل ثلاثة صحفيين، فجر اليوم الجمعة، بغارة إسرائيلية استهدفت مقر إقامتهم في حاصبيا جنوب لبنان.

والصحفيون الثلاثة وفقاً لوسائل إعلام مقربة من حزب الله اللبناني، هم "المصور في قناة الميادين غسان نجار، ومهندس البث في القناة محمد رضا، والمصور في قناة المنار وسام قاسم".

واستهدفت سلسلة غارات إسرائيلية الضاحية الجنوبية لبيروت ليل الجمعة، بعيد إنذار الجيش الإسرائيلي سكان مبان في عدد من أحياء هذا المعقل الرئيسي لحزب الله بوجوب إخلاء مساكنهم.

وطالت الغارات الإسرائيلية منطقة الشويفات العمروسية وحارة حريك والحدث بالضاحية الجنوبية لبيروت، حسبما ذكر موفد "سكاي نيوز عربية" إلى لبنان.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن الغارات على الشويفات العمروسية أسفرت عن تدمير مبنيين وإشعال حريق كبير، وغطت سحب الدخان الأسود المنطقة.

وأضافت الوكالة أن "الطيران الحربي الإسرائيلي أغار عند الساعة الثالثة والنصف فجرا على الحدود اللبنانية السورية".

وضرب الجيش الإسرائيلي بشكل متكرر ضاحية بيروت الجنوبية في الأسابيع الأخيرة فضلا عن غارات عنيفة شنّها على العاصمة ومناطق مختلفة من لبنان.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن صباح الخميس أنه استهدف ليل الأربعاء منشآت لإنتاج وتخزين الأسلحة عائدة لحزب الله في الضاحية الجنوبية.