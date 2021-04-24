3 قتلى في هجوم على ناقلة إيرانية قبالة سوريا

شفق نيوز/ أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل ثلاثة أشخاص في هجوم استهدف ناقلة نفط إيرانية يوم السبت قبالة السواحل السورية.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن في تصريح متلفز، إن 3 أشخاص قتلوا على متن ناقلة النفط الإيرانية التي استهدفت قبالة مدينة بانياس السورية على البحر المتوسط.

وأشار إلى أن الهجوم تسبب باندلاع النيران في أحد خزانات النفط على متن الناقلة.

وأضاف، "لم يتم رصد طائرة مسيرة في المنطقة، وقد يكون الاستهداف من البحر أو عملية استخباراتية"، مشيرا إلى أن "إسرائيل هي المستفيد الوحيد من استهداف ناقلة النفط، وهي ضمن منطقة محمية من قبل قوات النظام".