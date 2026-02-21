مقتل 3 أشخاص بهجوم أميركي في المحيط الهادئ.. فيديو

شفق نيوز- واشنطن

أعلنت القوات المسلحة الأميركية، يوم السبت، تنفيذ عملية ضد سفينة في المحيط الهادئ الشرقي، يُزعم أنها كانت تنقل مخدرات.

وقالت القيادة الجنوبية للولايات المتحدة عبر منصة إكس: "يوم أمس الجمعة 20 فبراير/شباط، وتحت إشراف قائد القيادة الجنوبية، الجنرال فرانسيس إل. دونوفان، نفذت فرقة العمل المشتركة Southern Spear هجوماً قتالياً قاتلاً ضد سفينة تُشغّلها منظمات إرهابية مصنفة".

وأضافت القيادة أن ثلاثة أشخاص كانوا على متن الزورق لقوا حتفهم خلال العملية، مؤكدة أن "أي قوة عسكرية أميركية لم تُصب بأذى".

وتنفذ إدارة الرئيس دونالد ترامب مثل هذه الضربات في البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادي منذ كانون الثاني/ يناير، لكنها لم تقدم أي دليل دامغ على تورط القوارب في التهريب، مما يثير الجدل بشأن شرعية العمليات، رغم أن الغارات أسفرت حتى الآن عن مقتل عشرات الاشخاص، وفقا لإحصاءات رسمية.