مقتل 3 أشخاص بقصف تركي استهدف سيارة في مدينة القامشلي.. صور

شفق نيوز/ قتل ثلاثة أشخاص، اليوم الثلاثاء، اثر استهداف طائرة مسيرة تركية لسيارة في حي الهلالية بمدينة القامشلي كبرى المدن الكوردية شمال شرقي سوريا.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن السيارة تتبع للإدارة الذاتية وكانت تقل ثلاثة اشخاص فقدوا حياتهم جميعاً، فيما لم يتم التعرف على هويتهم بعد.

وأظهرت صور متداولة تصاعد السنة النار من سيارة دفع رباعي بيضاء وسط حي سكني بمدينة القامشلي، فيما يحاول السكان وفرق الانقاذ اخماد النيران.

وأضاف المراسل أن سيارات اسلاعاف نقلت جثث الضحايا التي تفحمت نتيجة النيران، إلى مشفى خبات العسكري بالمدينة.

وفي ٢٣ آب/ أغسطس الماضي، استهدفت طائرة مسيرة تركية سيارة عسكرية، في قرية هيمو بريف القامشلي الغربي، أسفر عن وقوع جرحى.