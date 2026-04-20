مقتل 3 أشخاص بضربة أميركية استهدف سفينة تهريب في الكاريبي

شفق نيوز- واشنطن

أعلنت القيادة الأميركية الجنوبية، يوم الاثنين، أن قواتها استهدفت سفينة يستخدمها مهربو المخدرات في منطقة البحر الكاريبي، مما أدى إلى مقتل 3 أشخاص.

وجاء في بيان للقيادة الجنوبية الأميركية نشر على موقع "إكس": "بناءً على أوامر القائد فرانسيس دونوفان من القيادة الجنوبية، شنت فرقة العمل المشتركة (الرمح الجنوبي) ضربة قاتلة على السفينة في 19 نيسان/ أبريل".

وأضاف: "أكدت المعلومات المعادية لأن السفينة كانت تبحر على طول طرق تهريب المخدرات المعروفة في منطقة البحر الكاريبي، بالكامل حتى النهاية في تهريب الجريمة".

وتستمر حملة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لاستهداف سفن تهريب المنتجات المميزة في المياه اللاتينية منذ أوائل أيلول/ سبتمبر، وأسفرت عن مقتل 181 شخصًا على الأقل في المجمل.