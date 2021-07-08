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مقتل 3 أشخاص بتحطم طائرة في لبنان

Category: عربي ودولي

Date: 2021-07-08T15:08:11+0000
مقتل 3 أشخاص بتحطم طائرة في لبنان

شفق نيوز/ قتل ثلاثة أشخاص، يوم الخميس، من جراء تحطم طائرة تدريب صغيرة أثناء تحليقها في منطقة كسروان في محافظة جبل لبنان.

وذكرت الوكالة الوطنية للأنباء في لبنان أن القتلى الثلاثة هم قائد الطائرة وراكبين آخرين كانوا على متن الطائرة. 

وأضافت أن الطائرة المتحطمة تابعة لشركة تدريب، مشيرة إلى أنها سقطت فوق منطقة أحراج غوسطا بكسروان.

ونقلت وسائل الإعلام عن شهود عيان قولهم إنه عند الساعة الثانية إلا ربع من بعد ظهر اليوم الخميس، سمع صوت ارتطام قوي في وادي غوسطا وعلى متنها 3 أشخاص هم الطيّار بالاضافة إلى شاب وشابة.

وعلى الفور حضر الصليب الأحمر اللبناني وضربت القوى الأمنية طوقاً وحضر الجيش وفتح تحقيقا بالحادثة.

وعلم ان الطائرة كانت على ارتفاع 2600 قدم قبل السقوط.

الجدير بالذكر ان شركة open sky هي شركة تدريب طيارين معتمدة من قبل المديرية العامة للطيران المدني في مطار رفيق الحريري الدولي.

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