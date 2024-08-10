مقتل 3 جنود و4 مسلحين بهجوم على ثلاثة مواقع عسكرية في باكستان

شفق نيوز/ أفاد الجيش الباكستاني، يوم السبت، بأن مسلحين هاجموا ثلاثة مواقع له في شمال غرب البلاد على الحدود مع أفغانستان، ما أدى إلى اشتباكات عنيفة أسفرت عن مقتل ثلاثة جنود وأربعة مسلحين.

وقال الجيش في بيان إن الهجمات وقعت في وادي تيرا بإقليم خيبر بختونخوا ليلة أمس الجمعة.

وأضاف أن "عملية بحث جارية في المنطقة للقضاء على أي متطرفين آخرين وأن قوات الأمن عازمة على القضاء على خطر الإرهاب".

ولم يذكر الجيش مزيدا من التفاصيل، لكن فصيلا منشقا عن حركة "طالبان" الباكستانية أعلن في بيان مسؤوليته عن الهجوم.

وتقول السلطات إن الفصيل المعروف باسم "غل بهادر" "متمركز في أفغانستان".

وشهدت باكستان زيادة في هجمات المسلحين خلال السنوات الأخيرة، وخاصة في شمال غرب البلاد.