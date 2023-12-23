مقتل 3 جنود أتراك بهجوم شمال العراق

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع التركية، يوم السبت، مقتل ثلاثة جنود أتراك، وإصابة أربعة آخرين بهجوم شنه مسلحون من حزب العمال الكوردستاني في إقليم كوردستان شمال العراق.

وقالت في البيان، إن "الاشتباكات متواصلة في إطار العملية الأمنية ضد عناصر تنظيم العمال الكوردستاني بالمنطقة"، مبينة أنه تم شن "غارات على أهداف إرهابية، ومسار هروب الإرهابيين"، وفق تعبير البيان.

وبدأ حزب العمال الكوردستاني، المناهض لأنقرة، شن هجمات ضد الدولة التركية من العام 1984، بينما تنفذ تركيا بصورة متكررة ضربات جوية في اقليم كوردستان العراق ضمن إطار استهداف مقاتلي الحزب المتمركزين بالمنطقة.