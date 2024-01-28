مقتل 3 جنود امريكان على الحدود الاردنية السورية بواسطة طائرة مفخخة

شفق نيوز/ قُتل ثلاثة جنود أمريكيين وأصيب ما لا يقل عن عشرين من أفراد الخدمة في هجوم بطائرة بدون طيار خلال الليل على موقع أمريكي صغير في الأردن، حسبما قال مسؤولون أمريكيون لشبكة CNN، وهي المرة الأولى التي يُقتل فيها جنود أمريكيون بنيران معادية في الشرق الأوسط منذ ذلك الحين. بداية حرب غزة.

وذكرت الشبكة الامريكية؛ أن مقتل ثلاثة أميركيين في البرج 22 في الأردن بالقرب من الحدود مع سوريا يشكل تصعيداً كبيراً للوضع المحفوف بالمخاطر بالفعل في الشرق الأوسط.

وأكدت القيادة المركزية الأمريكية في بيان يوم الأحد أن ثلاثة من أفراد الخدمة قتلوا وأصيب 25 آخرون في هجوم بطائرة بدون طيار في اتجاه واحد “استهدف قاعدة في شمال شرق الأردن”.

وحتى يوم الجمعة، كان هناك أكثر من 158 هجومًا على القوات الأمريكية وقوات التحالف في العراق وسوريا، على الرغم من أن المسؤولين وصفوا الوابل المستمر من الطائرات بدون طيار والصواريخ والقذائف بأنها غير ناجحة لأنها لم تتسبب في كثير من الأحيان في إصابات خطيرة أو أضرار في البنية التحتية.

ليس من الواضح سبب فشل الدفاعات الجوية في اعتراض الطائرة بدون طيار، والذي يبدو أنه أول هجوم معروف على البرج 22 منذ بدء الهجمات على القوات الأمريكية وقوات التحالف في 17 أكتوبر. وتتواجد القوات الأمريكية في الموقع كجزء من عملية تقديم المشورة والمساعدة. مهمة مع الأردن

وقال المسؤولون الأمريكيون مراراً وتكراراً إنهم لا يريدون أن يروا التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط تتسع وتتحول إلى حرب إقليمية. وردا على سؤال الأسبوع الماضي عما إذا كان البنتاغون قدّر أن وكلاء إيران يكثفون هجماتهم على القوات الأمريكية، قالت نائبة السكرتير الصحفي للبنتاغون سابرينا سينغ: "ليس بالضرورة، لا".

وفي مقابلة مسجلة سابقًا مع قناة ABC News تم بثها صباح الأحد، قال رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال سي كيو براون إن جزءًا من عمل الولايات المتحدة هو "التأكد من عدم حدوث صراع كما حدث في الشرق الأوسط". توسيع."

وأضاف: "الهدف هو ردعهم ولا نريد السير في طريق تصعيد أكبر يؤدي إلى صراع أوسع بكثير داخل المنطقة".