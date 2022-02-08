مقتل 3 أجنبيات وطفلين برصاص "قسد" في مخيم الهول شرقي سوريا

شفق نيوز/ قتل مجموعة نساء وأطفال مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي ، بإطلاق الرصاص عليهم من قبل مسلحين في أكبر المخيمات شرقي سوريا.

وأفادت "سبوتنيك" نقلاً عن مصادر محلية أن 3 من نساء وزوجات مسلحي ومعتقلي تنظيم "داعش" بإضافة لطفلين آخرين قتلوا وأصيب عدد آخر منهم بجروح متفاوتة، بإطلاق الرصاص عليهم من قبل دورية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" في مخيم الهول شرقي محافظة الحسكة الذي يعد أكبر المخيمات في سوريا.

وتابعت المصادر أن إطلاق الرصاص من قبل مسلحي "قسد" جاء على خلفية تجمع عدد كبير من قاطني القسم المخصص العوائل "داعش" ( القسم الأول ) في مخيم الهول بسبب احتراق عدد من الخيم المخصص لهم.

وأوضحت المصادر أن المتجمعين قاموا برمي مسلحي "قسد" بالحجارة والذين ردوا بإطلاق الرصاص عليهم، احتجاجاً منهم على أوضاعهم الإنسانية المتردية داخل المخيم.

ويضم مخيم الهول عمومًا حسب الإحصائيات الأخيرة، 57460 شخصاً، جلهم نساء وأطفال، ضمن 15603 أسر، بين عراقيين وسوريين ونسوة وأطفال تنظيم "داعش" الأجانب، حيث يصل تعدادهم إلى 8555، ضمن 2529 أسرة، من 54 جنسية.