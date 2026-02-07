مقتل 24 مدنياً بينهم أطفال في قصف استهدف نازحين بالسودان

شفق نيوز- الخرطوم

أعلنت شبكة أطباء السودان، يوم السبت، مقتل 24 شخصا بينهم 8 أطفال ونساء وإصابة آخرين، جراء استهداف قوات الدعم السريع لعربة تقل نازحين مدنيين بمنطقة دبيكر شمال كردفان.

وذكر بيان رسمي صادر عن حكومة ولاية شمال كردفان، أن "الهجوم استهدف عربة كانت تقل نازحين قادمين من منطقة دبيكر بولاية جنوب كردفان متجهين نحو مدينة الرهد، حيث تم قصفها بطائرة مسيرة عند المدخل الجنوبي للمدينة".

وأدانت حكومة الولاية ولجنة أمن الولاية بأشد العبارات ما وصفته بـ"الجريمة الإرهابية المروعة"، مؤكدة أنها تعد "انتهاكا جسيما لمبادئ القانون الدولي الإنساني ولاتفاقيات جنيف التي تحظر الاستهداف المتعمد للمدنيين".

واعتبر البيان أن "الاعتداء يرقى إلى جريمة حرب مكتملة الأركان، وقد يشكل جريمة ضد الإنسانية بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، كونه جزءا من هجوم واسع النطاق وممنهج موجه ضد السكان المدنيين".

وأكدت الحكومة أن "الاستهداف المتكرر للمواطنين والأعيان المدنية ومرافق الخدمات وقوافل الإغاثة الإنسانية يمثل نمطا ثابتا من الانتهاكات الجسيمة التي تستوجب المساءلة الدولية".

وطالبت المجتمع الدولي ومجلس الأمن والمنظمات الحقوقية بـ"التحرك العاجل والفاعل، واتخاذ تدابير رادعة تشمل فرض العقوبات وملاحقة قيادات وعناصر الدعم السريع المتورطة، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب".