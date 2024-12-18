مقتل 21 عنصراً موالياً لتركيا بهجوم في ريف حلب

شفق نيوز/ أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم الأربعاء، بمقتل ما لا يقل عن 21 عنصراً من الفصائل الموالية لتركيا وجرح آخرين بنيران قوات مجلس منبج العسكري، في هجوم للفصائل الموالية لتركيا على المساكن في سد تشرين قرب مدينة (كوباني).

وأشار إلى أن الهجوم كان بدعم جوي من طيران الاستطلاع التركي على سد تشرين جنوب شرق منبج، والتي أعقبها اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، وسط معلومات عن خسائر بشرية في صفوف قوات مجلس منبج العسكري و"قسد".

وأضاف أنه بعد إفشال الهجوم، مشطت قوات مجلس منبج العسكري محيط السد والمنطقة المحيطة بها. كما أسقطت "قسد" طائرة مسيرة تركية نوع "بيرقدار" كانت تحلق في أجواء المنطقة.