مقتل 20 شخصاً بتفجير انتحاري في قندهار

شفق نيوز/ أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، يوم الخميس، بمقتل 20 شخصاً على الأقل جراء تفجير انتحاري وقع في قندهار جنوبي أفغانستان.

واستهدف الهجوم الانتحاري مجموعة من الأشخاص تجمعوا خارج مصرف كابول الجديد في قندهار، فيما نسبته حكومة طالبان، إلى تنظيم داعش.

وقال مدير الإعلام والثقافة في ولاية قندهار إنعام الله سمنغاني "عادة ما يتجمع مواطنونا هناك لتحصيل رواتبهم"، مؤكدا أن "الضحايا هم من المدنيين".

وعملت فرق الإطفاء وعناصر الأمن على تنظيف الموقع حيث شوهدت دماء وقطع ملابس وأحذية متناثرة على الأرض.

وكانت قندهار معقل طالبان على مدى عقود وهي تضم مقر إقامة القائد الأعلى للحركة هبة الله اخوند زاده.، وتراجعت الهجمات والتفجيرات في أفغانستان بشكل ملحوظ منذ عودة حركة طالبان إلى الحكم في صيف العام 2021 وانسحاب القوات الأجنبية وسقوط الحكومة المدعومة من واشنطن.