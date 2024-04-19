مقتل 20 جندياً بهجومين لداعش في سوريا

شفق نيوز/ أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم الجمعة، مقتل 20 جندياً، بهجومين لتنظيم داعش على ريفي حمص وألبوكمال.

‎وأخبر المرصد، بأن "16 جندياً قتل جراء هجوم نفذته خلايا تابعة لتنظيم داعش، استهدف حافلة نقل عسكرية في ريف حمص الشرقي، كما قتل أربعة جنود في هجوم آخر للتنظيم على مقر عسكري في ريف البوكمال شرق سوريا.

‎وبلغت حصيلة القتلى خلال العمليات العسكرية ضمن البادية السورية وفقا للمرصد، 321 قتيلا منذ عام 2024، وعلى الرغم من هزيمته ميدانيا في سوريا في العام 2019، ما زال تنظيم داعش قادرا على شن هجمات، خصوصا في البادية السورية المترامية الأطراف والممتدة من ضواحي دمشق إلى الحدود العراقية.