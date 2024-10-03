مقتل 18 فلسطينياً بقصف في طولكرم وضاحية بيروت تتعرض لأعنف ضرباتها

شفق نيوز/ قتل 18 فلسطينيا، الخميس، في قصف استهدف مقهى داخل حارة الحمام في مخيم طولكرم في الضفة الغربية.

وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان، أنه نفذ ضربة على طولكرم، دون تقديم تفاصيل.

وندد نبيل أبوردينة المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني بالواقعة ونقل عنه تلفزيون فلسطين قوله "ندين مجزرة طولكرم ونحمل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعياتها".

وتصاعدت أعمال العنف في الضفة الغربية منذ بدء الحرب في غزة، مع قيام القوات الإسرائيلية بعمليات تمشيط شبه يومية شملت اعتقال آلاف الأشخاص وتبادل إطلاق النار بشكل منتظم مع المقاتلين الفلسطينيين.

وعلي صعيد متصل، هزت انفجارات عنيفة الضاحية الجنوبية لبيروت، عبر الطيران الاسرائيلي.

ولم تعرف على الفور طبيعة الانفجارات، إلا أن وديها سمع في بيروت ومحيط الضاحية التي تعد معقل حزب الله اللبناني.

وذكر سكان محليون أن دوي الانفجارات كان هو الاعنف منذ تصاعد التوتر بين القصف الاسرائيلي.