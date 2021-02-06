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مقتل 18 داعشياً خلال 24 ساعة

Category: عربي ودولي

Date: 2021-02-06T14:14:08+0000
مقتل 18 داعشياً خلال 24 ساعة

شفق نيوز/ قال المرصد السوري، السبت، إن 18 من عناصر تنظيم داعش قتلوا جراء أكثر من 130 غارة جوية نفذتها طائرات حربية روسية على البادية السورية خلال 24 ساعة الفائتة.

وذكر المرصد في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن الطائرات الروسية شنت 30 غارة، اليوم، قُتل خلالها 7 من عناصر التنظيم، بينما شنت يوم أمس 100 غارة قتل خلال 11 من التنظيم، وتركزت الغارات على ريف حماة الشرقي وتحديدًا محور آثريا ومثلث حلب-حماة-الرقة.

وكان المرصد السوري قد رصد، أمس الأول، تنفيذ الطائرات الحربية الروسية نحو 50 غارة جوية روسية، وبذلك يرتفع العدد الإجمالي خلال الـ48 ساعة الفائتة إلى أكثر من 150 غارة.

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