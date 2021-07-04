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مقتل 17 شخصاً بتحطم طائرة عسكرية في الفلبين

Category: عربي ودولي

Date: 2021-07-04T06:25:40+0000
مقتل 17 شخصاً بتحطم طائرة عسكرية في الفلبين

شفق نيوز/ أعلن مسؤولون في الفلبين يوم الأحد مقتل 17 شخصا على الأقل في حادث تحطم الطائرة العسكرية وسط توقعات بارتفاع عدد الضحايا.

وتحطّمت طائرة عسكرية فيليبينية كانت تقل 85 شخصا على الأقل في جنوب الفيليبين، في وقت سابق من اليوم، وفق ما أعلن قائد القوات المسلّحة.

وأكد قائد القوات المسلحة الفلبينية، الجنرال سيريليتو سوبيانا، أن الطائرة تحطمت في جنوب البلاد.

وقال قال قائد الجيش الفلبيني سيريليتو سوبيغانا إنه جرى إنقاذ 40 شخصا من الحطام المشتعل لطائرة "سي-130"، التي سقطت أثناء محاولتها الهبوط على جزيرة جولو في مقاطعة سولو.

وأضاف أن "فرق الإغاثة تعمل في الموقع حاليا ونأمل في إنقاذ المزيد من الأشخاص".

وكان العديد من ركاب الطائرة أشخاصا أنهوا للتو تدريبا عسكريا أساسيا وينقلون إلى الجزيرة التي تشهد اضطرابات في إطار فرقة عمل مشتركة لمكافحة الإرهاب في المنطقة التي يشكّل المسلمون غالبية سكانها.

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