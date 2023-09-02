مقتل 16 جنديا سوريا بمواجهات في ريف اللاذقية

شفق نيوز/ أفادت صحيفة "الوطن" السورية بمقتل 16 عنصرا في الجيش السوري وإصابة 5 آخرين، خلال اشتباك مع مجموعات مسلحة في ريف اللاذقية.

وأضاف مصدر صحيفة "الوطن" أن الاشتباكات جرت في أحد مواقع وادي ربيعة بالريف الشمالي للمحافظة.

فيما قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن 19 شخصا قتل باشتباكات بين قوات من النظام السوري ومقاتلين من هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا) في ريف اللاذقية.

ورصد نشطاء المرصد "ارتفاع عدد القتلى من قوات النظام وهيئة تحرير الشام في عملية انغماسية للأخيرة على مواقع الأولى فى محور الصراف بريف اللاذقية الشمالي إلى 19 قتيلا".

وأوضح المرصد أن "القتلى هم 16 عنصرا من قوات النظام و3 من لواء معاوية بن أبي سفيان التابع لهيئة تحرير الشام".

وأكد إصابة "مقاتلين من الطرفين بينهم ناشط إعلامي" بجروح.

وتنتشر في ريف اللاذقية الشمالي مجموعات إرهابية تنضوي بمعظمها تحت تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي، حيث تعتدي بشكل متكرر على المناطق المدنية، ما يؤدي لوقوع ضحايا بين الأهالي وأضرار مادية في الممتلكات العامة والخاصة.