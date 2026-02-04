مقتل 15 شخصا على الأقل بتصادم زورق لخفر السواحل مع قارب مهاجرين في اليونان

ءشفق نيوز- أثنيا

أعلنت السلطات اليونانية، يوم الأربعاء، مقتل 15 شخصا على الأقل باصطدام زورق لخفر السواحل اليوناني وقارب كان يحمل مهاجرين قبالة سواحل جزيرة خيوس.

وقال نائب حاكم المنطقة، بانتيليس فروليس، للتلفزيون اليوناني إنه "تم انتشال 15 جثة حتى الآن، وجميعهم من المهاجرين".

كما أفادت هيئة الإذاعة العامة بـ"نقل 25 شخصا إلى مستشفى الجزيرة، من بينهم 11 طفلا واثنان من ضباط خفر السواحل".

وأضاف خفر السواحل أنه "لم يتضح على الفور عدد الأشخاص الذين كانوا على متن الزورق السريع، وأن هناك عملية بحث وإنقاذ جارية للعثور على مفقودين محتملين".

وذكرت وسائل إعلام يونانية أن عشرات الأشخاص كانوا على متن قارب المهاجرين، الذي كان متجها من تركيا نحو جزيرة خيوس.

وأفادت قناة سكاي بأن "زورق دورية تابعا لخفر السواحل اعترض القارب وأمره بتغيير مساره، ليحدث بعد ذلك تصادم بين الزورقين في ظروف لا تزال غير واضحة، مما أدى إلى سقوط عدة أشخاص في البحر".