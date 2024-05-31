مقتل 14 شخصاً وإصابة 30 بقصف أمريكي بريطاني على الحديدة اليمنية

شفق نيوز/ نقلت قناة المسيرة التابعة للحوثيين، يوم الجمعة، بأن ضربات أمريكية وبريطانية على محافظة الحديدة اليمنية قتلت 14 شخصا وأصابت أكثر من 30 آخرين.

وأفادت القناة بأن الضربات استهدفت مبنى للإذاعة في مديرية الحوك بالحديدة وميناء الصليف.

وقال الجيشان الأمريكي والبريطاني إنهما شنا ضربات ضد أهداف للحوثيين في اليمن، الخميس، في إطار جهود ردع الجماعة عن مواصلة استهداف الملاحة في البحر الأحمر.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في بيان إن القوات الأمريكية والبريطانية شنت ضربات على 13 هدفا في مناطق يسيطر عليها الحوثيون باليمن.

وذكرت وزارة الدفاع البريطانية أن العملية المشتركة استهدفت ثلاثة مواقع في مدينة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر قالت إنه كان يوجد بها طائرات مسيرة وأسلحة وصواريخ أرض جو.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية في بيان "كما هو الحال دائما، تم اتخاذ أقصى درجات الحذر في التخطيط للضربات لتقليل أي خطر على المدنيين أو البنية التحتية غير العسكرية".

وأضافت أن تنفيذ الضربات خلال ساعات الليل من المفترض أن "يخفف بشكل أكبر أي مخاطر من هذا القبيل".

ومنذ 19 نوفمبر، ينفذ الحوثيون هجمات على سفن تجارية وناقلات في البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، دعما لقطاع غزة المحاصر الذي يشهد حربا بين حركة حماس وإسرائيل منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.

ولمحاولة ردعهم، شنت قوات أميركية وبريطانية عدة موجات من الضربات على مواقع تابعة لهم في اليمن منذ 12 يناير/ كانون الثاني الماضي. وينفذ الجيش الأمريكي وحده بين حين وآخر ضربات على صواريخ يقول إنها معدة للإطلاق.

وإثر الضربات الغربية، بدأ الحوثيون استهداف سفن أمريكية وبريطانية في المنطقة.