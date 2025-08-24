مقتل 12 مسلحاً بمحاولة اغتيال فاشلة لقائد عسكري في ليبيا

شفق نيوز- طرابلس

أفادت وسائل إعلام ليبية، يوم الأحد، بمقتل 12 مسلحاً بمحاولة اغتيال فاشلة استهدفت اغتيال آمر كتيبة "55 مشاة"، معمر الضاوي، في منطقة المعمورة بورشفانة.

وأكد مسؤول مكتب الإعلام في الكتيبة، محمد مسيب، أن عناصر الكتيبة تصدوا للهجوم خلال اشتباكات استمرت نحو نصف ساعة، عادت بعدها الأوضاع إلى الاستقرار.

وبين أن مسلحين هاجموا رتلاًً تابعاً للكتيبة في منطقة المعمورة بورشفانة أثناء محاولتهم الوصول إلى مقر سكن آمر الكتيبة.

وذكرت مصادر أمنية أن عناصر الكتيبة ردّوا على مصادر النيران مباشرة، ما أسفر عن اشتباكات استمرت قرابة نصف ساعة، قُتل خلالها 12 من المهاجمين، من دون تسجيل أي إصابات في صفوف عناصر الكتيبة، بحسب ما ذكرت "بوابة الوسط" الإخبارية.

وأكد مسيب أن الوضع الآن مستقر والحياة عادت إلى طبيعتها في منطقة المعمورة، التي شهدت فجر اليوم مواجهة مسلحة.

يُذكر أن منطقة ورشفانة شهدت أواخر تموز/ يوليو الماضي اشتباكات مسلحة أسفرت عن مقتل أحد قادة التشكيلات المسلحة مع خمسة من أفراد عائلته، في نزاع بين عائلتي اللفع والهدوي بمنطقة أولاد عيسى.

وأسفر الاشتباك حينها عن مقتل رمزي اللفع، وكل من حاتم ورضا اللفع، بالإضافة إلى علاء وعماد عادل الهدوي.