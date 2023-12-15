مقتل 12 شرطياً واصابة 7 آخرين بهجوم جنوب شرقي إيران

شفق نيوز/ ذكرت وكالة أنباء "فارس" شبه الرسمية الإيرانية، أن 12 عناصراً من الشرطة الايرانية قُتلوا وأصيب 7 آخرون في هجوم وقع صباح اليوم الجمعة على مركز للشرطة بمدينة "راسك" بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي البلاد.

ونقلت الوكالة عن المدعي العام بمحافظة سيستان وبلوشستان شمس آبادي، قوله إن الهجوم الذي بدأ منتصف الليلة الماضية على مقر قيادة شرطة راسك أسفر عن مقتل 12 من رجال الشرطة واصابة 7 آخرين.

وأعلنت جماعة "جيش الظلم" مسؤوليتها عن هذا الهجوم.

وكان المتحدث باسم الشرطة الايرانية قد أعلن ان هجوما استهدف مقر شرطة مدينة راسك فجر اليوم الجمعة.