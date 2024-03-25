"كمين إرهابي" يوقع 11 شخصاً من جامعي الكمأ في سوريا

شفق نيوز/ أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بمقتل 11 من جامعي الكمأ بتفجير اعقبه هجوم نسب إلى تنظيم "داعش" في بادية الرقة.

وقال المرصد في بيان إن مقتلهم جاء "نتيجة تفجير لغم بسيارة كانت تقل عددا منهم، أثناء رحلة البحث عن الكمأ في بادية الحمى في الرقة أمس الأحد بشمال سوريا".

وأضاف "تبع التفجير هجوم لعناصر تنظيم داعش بالأسلحة الرشاشة على تجمع للسيارات لباحثين عن الكمأ".

وأوضح المرصد الذي مقره في بريطانيا، لكن له شبكة واسعة من المصادر في سوريا، أن الهجوم أسفر أيضا عن خطف 3 أشخاص.

ورغم المخاطر وتحذيرات السلطات الأمنية، يقبل مئات من السوريين المدنيين والعسكريين على جمع الكمأ في مناطق صحراوية شاسعة نظرا لارتفاع أسعارها في ظل ظروف اقتصادية صعبة تعصف بالبلد بعد 13 عاما من النزاع الدامي.

وفي 24 من شباط الماضي، أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، بأن خمسة مواطنين قتلوا أثناء جمع الكمأ في منطقة جب الجراح بالريف الشرقي لمحافظة حمص، على يد مسلحين كانوا يستقلون دراجات نارية.