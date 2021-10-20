مقتل 100 على الأقل وفقدان العشرات في الهند والنيبال

شفق نيوز/ قتل أكثر من 100 شخص، إثر حدوث فيضانات وانزلاقات تربة لعدة أيام في الهند والنيبال، كما قال مسؤولون الأربعاء، فيما لا يزال العشرات مفقودين.

وفي أوتارخاند بشمال الهند، قال مسؤولون إن 46 شخصا قتلوا في الأيام الماضية، فيما فقد 11 شخصا.

وفي كيرالا في الجنوب، قال رئيس وزراء الولاية بيناراي فيجايان، إن الحصيلة هناك بلغت 39 قتيلا.

وسقط 30 على الأقل من الذين لقوا حتفهم في أوتارخاند، إثر 7 حوادث منفصلة في منطقة ناينيتال في وقت مبكر الثلاثاء، بعدما تسببت أمطار غزيرة بانزلاقات تربة وانهيار مبان عدة.

و 5 من القتلى من عائلة واحدة، وقد طمرت الأمطار منزلهم، إثر انزلاقات التربة، كما قال المسؤول المحلي براديب جاين لوكالة فرانس برس.

وفي النيبال، قال هومكالا باندي، مسؤول قسم إدارة الكوارث: "في الأيام الثلاثة الماضية، قتل 31 شخصا جراء الفيضانات وانزلاقات التربة الناجمة عن أمطار غزيرة هطلت في مختلف أنحاء البلاد. وهناك 43 شخصا مفقودون".

وأضاف: "لا تزال الأمطار تهطل في عدة أماكن، ونحن لا نزال نجمع الحصيلة التي قد ترتفع أكثر في الهند والنيبال، كما قال مسؤولون الأربعاء، فيما لا يزال عشرات مفقودين".