مقتل 10 أشخاص بحريق حافلة جنوب غرب الهند

شفق نيوز- نيودلهي

لقي أكثر من 10 أشخاص حتفهم وأصيب آخرون، يوم الخميس، إثر اندلاع حريق ضخم في حافلة ركاب عقب اصطدامها بشاحنة على أحد الطرق السريعة في ولاية كارناتاكا، جنوب غرب الهند، وفق ما أفادت تقارير محلية.

وأوضحت السلطات أن "الحادث وقع على طريق سريع قرب قرية غورلاثو بمقاطعة شيترادورجا، أثناء رحلة الحافلة من مدينة بنغالورو إلى مدينة شيموجا، وكانت تقل أكثر من 30 راكبا، بينهم السائق ومحصل التذاكر".

وأظهرت التحقيقات الأولية، أن "شاحنة قادمة من الاتجاه المعاكس تجاوزت الحاجز الفاصل بين المسارين واصطدمت مباشرة بالحافلة، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها بالكامل خلال دقائق، ما صعّب جهود فرق الإنقاذ في البداية".

وتم نقل المصابين إلى مستشفيات متعددة لتلقي العلاج، فيما استنفرت فرق الطوارئ والإسعاف لمباشرة عمليات الإنقاذ والإنقاذ الطبي.

وفي سياق متصل، أعلنت الشرطة فتح "تحقيق شامل لمعرفة أسباب الحادث، بما في ذلك سرعة المركبات وحالة الطريق، ومراجعة إجراءات السلامة المعمول بها".

من جانبه، قدّم رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي تعازيه "لأسر الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين"، وأكد صرف "تعويضات مالية للعائلات المتضررة".