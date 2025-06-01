مقتل إيراني بإطلاق نار مع الشرطة عند الحدود الألمانية - التشيكية

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام ألمانية، يوم الأحد، بمقتل إيراني بعد تبادل إطلاق نار مع الشرطة عقب عملية تفتيش للشرطة الألمانية على الحدود مع التشيك.

وذكرت الشرطة في منطقة أوبرفرانكن أن أفراد الشرطة حاولوا إيقاف سيارة الرجل البالغ من العمر 47 عاما ضمن عملية تفتيش حدودية داخلية في أقصى شرق ألمانيا على حدود التشيك، إلا أنه هرب سيرا على الأقدام ثم أطلق النار على الشرطة.

ورد أفراد الشرطة بإطلاق النار ما أدى إلى إصابة الرجل بجروح قاتلة ولم تنجح محاولات الإنعاش في إنقاذه ولم يصب أحد من الشرطة.

ولم يعرف بعد سبب إيقاف الرجل للتفتيش، ووفقا للشرطة فإنها تجري عمليات تفتيش عشوائية في منطقة الحدود.

وفي وقت لاحق أعلنت الشرطة والادعاء العام الألماني، أن القتيل الإيراني كان يقيم في منطقة مانهايم منذ سنوات عديدة.

وجاء في بيان للشرطة والإدعاء، أن "الشرطة تفترض حاليا أن الرجل كان على الأرجح في طريق عودته من رحلة لجلب المخدرات من التشيك، حيث كان بحوزته كمية من مخدر الكريستال (ميث) تقدر بقيمة صغيرة من مئات الغرامات".