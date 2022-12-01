مقتل إيراني احتفل بهزيمة منتخب بلاده في المونديال

شفق نيوز/ أكدت منظمتان للدفاع عن حقوق الإنسان، مقتل شاب إيراني برصاص قوات الأمن إثر احتفاله بهزيمة منتخب بلاده أمام نظيره الأميركي في نهائيات كأس العالم لكرة القدم الجارية في قطر.

وأثارت خسارة منتخب إيران (مساء الثلاثاء)، في الدوحة أمام منتخب عدوها اللدود وإخراجه من المونديال، مشاهد فرح ويأس بين الإيرانيين في بلدهم المنقسم في ظل الحركة الاحتجاجية التي انطلقت قبل شهرين ونصف.

وقُتل مهران سماك (27 عاما) بالرصاص بعد أن أطلق بوقه أثناء قيادته لسيارته في مدينة بندر أنزلي على بحر قزوين شمال غرب طهران، بحسب منظمتين حقوقيتين.

وقالت منظمة "حقوق الإنسان في إيران" ومقرها أوسلو إن الشاب "استهدف بشكل مباشر وأطلقت قوات الأمن النار على رأسه... بعد هزيمة المنتخب الوطني أمام أميركا".

كما أكد "مركز حقوق الإنسان في إيران" ومقره نيويورك أن الرجل قُتل على أيدي قوات الأمن أثناء مشاركته في احتفالات.

وللمفارقة، كشف لاعب الوسط الإيراني سعيد عزت الله، الذي شارك في المباراة وهو من بندر أنزلي، أنه يعرف ساماك ونشر صورة لهما معا في فريق كرة قدم شبابي، وفق صحيفة الغارديان البريطانية.

وقال عزت الله على إنستغرام: "بعد الخسارة المريرة الليلة الماضية، أشعل خبر وفاتك النار في قلبي".

ولم يعلق على ملابسات وفاة صديقه، لكنه قال: "يوما ما ستسقط الأقنعة، وستكشف الحقيقة".

وأضاف: "هذا ليس ما يستحقه شبابنا، ولا ما يستحقه بلدنا".

ورفض كثير من الإيرانيين دعم منتخب بلدهم، وبعد المباراة مساء الثلاثاء، أظهرت لقطات مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي حشودا يحتفلون بخسارة إيران ويطلقون الألعاب النارية.

وأفاد مركز الكومنولث لحقوق الإنسان في إيران (CHRI) أن ساماك قُتل على أيدي قوات الأمن أثناء الاحتفال. ونشرت مقطع فيديو من جنازة ساماك في طهران الأربعاء حيث سُمع المشيعون وهم يهتفون "الموت للديكتاتور".

ونشرت الصحافية الإيرانية المنفية مسيح علي نجاد مقاطع فيديو للاحتفالات على تويتر، وكتبت: "الإيرانيون يتمتعون بشغف كبير بكرة القدم. والآن يخرجون إلى الشوارع في مدينة سنندج ويحتفلون بخسارة فريقهم لكرة القدم أمام الولايات المتحدة". ونشرت مقطع فيديو لألعاب نارية تُطلق في سقز، مسقط رأس مهسا أميني.

وأقصى المنتخب الأميركي نظيره الإيراني من تصفيات كأس العالم في الدوحة بعد فوزه بمباراة حاسمة بهدف بلا مقابل، سجله المهاجم، كريستيان بوليستيك في الدقيقة 38 من المباراة.

وتأهلت الولايات المتحدة إلى دور 16 لتلاقي هولندا في يوم 2 ديسمبر المقبل في مباراة يخرج الخاسر منها من التصفيات.

وانتهت جولة حافلة للمنتخب الإيراني بعد أن خسر بستة أهداف مقابل هدفين أمام إنكلترا، وتمكن من الفوز على ويلز على هدفين ليدخل مباراته النهائية بوضع أفضل من المنتخب الأميركي حيث كان يكفيه التعادل للتأهل بينما احتاج الأميركيون إلى الفوز.

وقُتل ما لا يقل عن 448 شخصا بينهم 60 طفلا دون سن 18 عاما في قمع قوات الأمن للاحتجاجات، وفق إحصاء أعدته منظمة "حقوق الإنسان في إيران".

وكانت السلطات الإيرانية قد أعلنت الاثنين للمرة الأولى عن مقتل أكثر من 300 شخص منذ بدء الاضطرابات.